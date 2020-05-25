Одну из учительниц школы №32 в Астрахани приговорили к 2,5 годам тюрьмы условно за секс с девятиклассником. Интимная близость педагога с подростком, которому не исполнилось и 16 лет, попала на ..

Одну из учительниц школы №32 в Астрахани приговорили к 2,5 годам тюрьмы условно за секс с девятиклассником. Интимная близость педагога с подростком, которому не исполнилось и 16 лет, попала на камеру, а запись была обнародована.Суд также запретил 35-летней женщине работать в качестве преподавателя в течение пяти лет. Ранее стало известно, что с заявлением о совращении малолетнего в СМИ обратилась его мать, после чего правоохранители начали проверку.