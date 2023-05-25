Компания Guess приобрела долю, которая принадлежала российскому предпринимателю.

Компания Guess приобрела долю, которая принадлежала российскому предпринимателю.Знакомый многим любителям шоппинга бренд Guess, продающий одежду, обувь и аксессуары, заключил новую сделку со своим партнером из России. Компания выкупила у совладельца оставшуюся долю в 30 процентов. Как пишет ,миноритарным акционером компании до 22 мая был Вячеслав Шикулов.Известно, что Шикулов владел частью бизнеса американского бренда с 2016 года. По условиям соглашения Guess обязалась выкупить долю до 31 декабря 2025 года. сообщает, что управление по контролю за зарубежными активами США одобрило сделку.