Национальный банк Украины анонсировал выпуск новой купюры номиналом в тысячу гривен. Широкий общественный резонанс вызвало намерение украинских чиновников поместить на деньги изображение русского ученого Владимира Вернадского.

Национальный банк Украины анонсировал выпуск новой купюры номиналом в тысячу гривен. Широкий общественный резонанс вызвало намерение украинских чиновников поместить на деньги изображение русского ученого Владимира Вернадского.Согласно планам украинских чиновников, с 25 октября в стране будет введена в оборот купюра номиналом в тысячу гривен. Сам по себе этот факт, отмечают эксперты, свидетельствует о заметном уровне инфляции.Однако главная беда для впечатлительных украинцев кроется вовсе не в фундаментальных проблемах экономики страны, с невероятной скоростью обесценивающих гривну. Все дело в том, чье именно изображение решили поместить на банкноту специалисты из Национального банка. С купюры стоимостью в тысячу гривен на них будет смотреть известный русский ученый, советский академик, лауреат Сталинской премии Владимир Вернадский.Украинцы, судя по всему, вознамерились похитить этого выдающегося деятеля из рядов русских людей и записать его в украинцы. Довод у них простой – Вернадский был первым президентом Украинской академии наук. Однако занимал он эту должность всего три года.Связей с Россией у ученого куда больше. Так, он родился в 1863 году в столице Российской империи Санкт-Петербурге. Был академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук и получил такие награды, как Орден Святого Станислава II степени, Ордена Святой Анны III и II степеней, а также медали"В память царствования императора Александра III" и "В память 300-летия царствования дома Романовых".Но что особенно чувствительно для подвергнутых антироссийской и антисоветской пропаганде украинцев, Вернадский испытывал весьма теплые чувства к СССР. Он был лично знаком со старшим братом Владимира Ленина Александром Ульяновым и открыто признавался в симпатии к самому вождю мирового пролетариата, а также к его последователя Иосифу Сталину. За свои труды на благо советской науки ученый был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени и Сталинской премии.Украинский публицист Владимир Скачко считает, что современная власть в стране принимает отдающие шизофренией решения из-за глубокого идеологического кризиса. Он отметил, что с одной стороны Киев борется с российской "оккупацией украинского духа", а с другой – пытается приватизировать достижения, полученные во времена Российской империи и Советского Союза, передает издание "Взгляд".По его мнению, это происходит из-за того, что "ничего своего у Украины никогда не было". "Комментировать это с точки зрения здравого смысла не представляется особо возможным", – заключил Владимир Скачко.