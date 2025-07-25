Об этом следует из сводок Gismeteo.

Согласно прогнозам, во Владимирской области в пятницу, 25 июля, установится жаркая и сухая погода.Утром ожидается +22 градуса. Днем температура поднимется до +25 градусов, небо будет облачным. Скорость ветра составит 8 м/с.К вечеру похолодает до +17 градусов, небо прояснится, а ветер стихнет до 6 м/с.Напоминаем, что прогноз погоды носит вероятностный характер и может измениться.После дождливого и прохладного начала недели во Владимирской области ожидается потепление, пик которого придется на пятницу.