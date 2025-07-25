Ребенок лишен возможности самостоятельно выходить.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав 11-летнего мальчика-инвалида из поселка Головино Владимирской области. Ребенок, передвигающийся на инвалидной коляске, лишен возможности самостоятельно выходить на улицу из-за отсутствия пандуса в подъезде дома.Никита Деменский, жизнерадостный мальчик с ДЦП, уже пять лет испытывает трудности с прогулками. Входная группа подъезда на улице Радужной, где живёт его семья, не оборудована пандусом, что делает каждый выход из дома непреодолимым препятствием без посторонней помощи. Мать Никиты, Юлия, воспитывающая еще двух малолетних детей, вынуждена переносить подросшего сына по лестнице на руках.Никита, несмотря на заболевание, очень любознателен, увлекается историей России и былинами о русских богатырях. Однако без доступной среды его стремление к активной жизни остается нереализованным. Обращения семьи в профильные структуры до сих пор не принесли результатов, и меры по установке подъемного механизма не принимались.По поручению Александра Бастрыкина, руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении. Исполнение поручения, а также ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.