УФСБ России по Владимирской области совместно с региональными силовыми структурами провели рейд в местах проживания лиц цыганской национальности в Петушинском районе, в ходе которого были

УФСБ России по Владимирской области совместно с региональными силовыми структурами провели рейд в местах проживания лиц цыганской национальности в Петушинском районе, в ходе которого были выявлены массовые нарушения закона — от самозахвата земли до неуплаты налогов – общий ущерб превысил 5,5 млн рублей. В рейде, прошедшем в июле 2025 года, приняли участие УФСБ России по