Власти Владимира продолжают борьбу с зарослями борщевика. В этот раз в ход пошло химическое оружие. Обработка растений специальными препаратами — наиболее эффективный способ борьбы с

Власти Владимира продолжают борьбу с зарослями борщевика. В этот раз в ход пошло химическое оружие. Обработка растений специальными препаратами — наиболее эффективный способ борьбы с опасным растением, предотвращающий его повторное появление. Как сообщает Дмитрий Наумов в соцсетях, борьба с борщевиком пройдет в несколько этапов. Первый из них состоялся под контролем МКУ «Зеленый город» на улице