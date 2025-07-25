Синоптики обещают жару до +25-27 градусов на предстоящих выходных, и это отличный повод провести время на свежем воздухе. Владимирцев ждет насыщенная культурная программа, а главным событием ..

Синоптики обещают жару до +25-27 градусов на предстоящих выходных, и это отличный повод провести время на свежем воздухе. Владимирцев ждет насыщенная культурная программа, а главным событием станет традиционный татаро-башкирский праздник. Подробнее в материале .Сабантуй в Загородном паркеВ субботу, 26 июля, в 12:00, Парк культуры и отдыха «Загородный» распахнет свои двери для гостей Владимирского татаро-башкирского народного праздника Сабантуй. В этом году особое внимание уделят мастер-классам: приглашенные мастера и рукодельницы познакомят всех желающих с секретами татарских ремесел. Гости смогут попробовать традиционные блюда татарской кухни, примерить элементы национального костюма, а также принять участие в играх, конкурсах и спортивных состязаниях. Одной из главных составляющих праздника станет турнир по национальной борьбе Куреш, где смогут соревноваться как дети, так и взрослые.Другие события выходныхПомимо Сабантуя, в эти выходные во Владимире и области пройдёт множество других интересных мероприятий.В Центральном парке культуры и отдыха каждую субботу в 11:00 «Мастерская сказок» проводит яркие мероприятия. 26 июля здесь предложат раскрасить реальность абстрактными формами в стиле Супрематизма (для детей от 6 лет, стоимость 200 рублей).Для любителей активного отдыха 26 июля в 12:00 на стадионе «Торпедо» пройдет Йога-фест.Меломаны могут посетить Вечер романсов в Суздале (26 июля, 17:00, ул. Старая, 13) или концерт MAYOT во Владимире (26 июля, 18:00, бар Цех на Дворянской, 27а, к.2).Продолжается Мотофестиваль «На Шестой Передаче» в Суздальском районе, селе Менчаково, на базе отдыха «Автомобилист» (с 24 по 27 июля).Ценители искусства могут отправиться на Экскурсию по выставке «Над кронами Барского леса» (26 июля, 17:00, Центр пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской, 24) или посетить творческую встречу с Антоном Ёжкиным там же.Для любителей природы клуб путешествий «Параллель 56» предлагает авторское путешествие «Боголюбский» и сплав на байдарках по Судогде (26 июля, 9:00-19:00).В воскресенье, 27 июля, можно посетить ярмарку в селе Махра Александровского района (Стефано-Махрищский монастырь, 11:00-17:00).Завершит культурную программу спектакль «Чехов-Маски» в Собинском районе, деревне Бухолово (27 июля, 20:00, СНТ «Реставратор 1», участок 1А).