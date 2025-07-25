Август остаётся пиковым сезоном отпусков – а значит, и самым дорогим. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал рейтинг направлений, где отдых обойдется особенно недешево.

Август остаётся пиковым сезоном отпусков – а значит, и самым дорогим. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опубликовал рейтинг направлений, где отдых обойдется особенно недешево. Лидером по стоимости ночлега стал курорт Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае – в среднем ночь здесь стоит 12 560 рублей. На втором месте – Янтарный в Калининградской области (10 851 рубль), а