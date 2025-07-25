Во время рейда по охране объектов животного мира лесах Муромского района охотничий инспектор встретил взрослого самца косули, которого запечатлел на фото. Как сообщают в региональном

Во время рейда по охране объектов животного мира лесах Муромского района охотничий инспектор встретил взрослого самца косули, которого запечатлел на фото. Как сообщают в региональном департаменте природопользования, по итогам государственного мониторинга в 2025 году косуля европейская зарегистрирована в 14 муниципальных образованиях Владимирской области. Общая численность этого вида на территории региона составляет 825 особей. Больше всего