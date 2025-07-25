В Суздале активно идет ремонт и благоустройство теннисного корта в парке имени 950-летия города. Эти работы стали возможными благодаря участию в региональной программе поддержки инициатив ..

В Суздале активно идет ремонт и благоустройство теннисного корта в парке имени 950-летия города. Эти работы стали возможными благодаря участию в региональной программе поддержки инициатив жителей, на которую по решению губернатора в 2025 году выделено 143,6 миллиона рублей.Как мэр города Алиса Бирюкова, Суздаль подавал заявку на ремонт теннисного корта и получил необходимое финансирование из областного бюджета.Работы на спортивной площадке идут полным ходом: уже заменено металлическое ограждение по периметру, установлен ветрозащитный фон, обновлено основание для сетки, а также сама сетка. Кроме того, нанесена свежая разметка, установлены урны и новые лавочки для переодевания.Напомним, что в прошлом году в этом же парке была отремонтирована площадка для мини-футбола, что продолжает улучшать спортивную инфраструктуру города.