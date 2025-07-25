30-летняя жительница Вязников обвиняется в случайной гибели своего “инструктора”. Трагедия произошла 14 мая 2025 года, когда девушка, не имея водительских прав, решила научиться водить

30-летняя жительница Вязников обвиняется в случайной гибели своего “инструктора”. Трагедия произошла 14 мая 2025 года, когда девушка, не имея водительских прав, решила научиться водить автомобиль. Об этом сообщили в Прокуратуре региона. Сожитель девушки, который также не имел удостоверения, предложил ей сесть за руль его “Хендай Соната”. По указаниям мужчины, она сдавала назад и случайно задела