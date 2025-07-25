Первое судебное заседание назначено на 13 августа

Компания «Абсолют проект» подала иск к Владимирской станции скорой медицинской помощи, требуя выплаты 2 миллионов 195 тысяч 509 рублей. Иск к рассмотрению Арбитражным судом Владимирской области.Предполагается, что причиной спора стал контракт на проектирование нового Центра медицины катастроф и скорой помощи, который «Абсолют проект» разрабатывает для нужд региональной медицины. Заказчиком проекта выступает именно Станция скорой медицинской помощи Владимира.Общая стоимость проектных работ оценивается в 12 миллионов 746 тысяч рублей. Однако, по данным подрядчика, график выполнения работ значительно сдвинулся, и проект до сих пор находится в стадии разработки, хотя срок его завершения истёк ещё в конце января 2025 года.Первое судебное заседание по этому делу назначено на 13 августа текущего года.Ранее администрация Коврова с подрядчика 50 млн за недостроенную дорогу.