Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Во Владимире произошел пожар в доме №24 на улице Полины Осипенко, в результате которого пострадал мужчина. Информацию предоставили в по Владимирской области.Сообщение о возгорании поступило в 15:00. Из горящего здания были эвакуированы 7 человек, еще двоих удалось спасти из огня.Пострадавший 50-летний мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.В настоящее время пожарные проводят проливку конструкций. В ликвидации пожара задействованы 7 единиц техники и 23 сотрудника личного состава.в Собинке загорелись заброшенные военные казармы.