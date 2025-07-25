В парке за ДТЮ установили водомат с родниковой водой. Сам родник закрыли на время проведения работ. Как рассказывают в городской администрации, сделано это в целях безопасности, чтобы жители

В парке за ДТЮ установили водомат с родниковой водой. Сам родник закрыли на время проведения работ. Как рассказывают в городской администрации, сделано это в целях безопасности, чтобы жители не спускались к местам производства работ и в то же время не оставались без чистой воды. Конструкция, которую установили, нужна именно для сохранения родника. Игорь Соловьев, начальник