На улице 1-я Пионерская сразу по двум адресам завершаются ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим движение транспорта там ограничено. Об этом сообщили во владимирском филиале «Т

На улице 1-я Пионерская сразу по двум адресам завершаются ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим движение транспорта там ограничено. Об этом сообщили во владимирском филиале «Т Плюс». Дорожное движение временно закрыто по следующим адресам: – С 13:00 22 августа до 24:00 27 августа на пересечении автодорог между домами 86 и 65 по