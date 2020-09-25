В ночь на 25 сентября возле поселка Неклюдово в Нижегородской области было обнаружено тело девятилетней девочки. Камеры наружного наблюдения сняли, как вечером 24 сентября школьница идет ..

В ночь на 25 сентября возле поселка Неклюдово в Нижегородской области было обнаружено тело девятилетней девочки. Камеры наружного наблюдения сняли, как вечером 24 сентября школьница идет куда-то в сопровождении взрослого мужчины. В Сети опубликовали также видео с места преступления, передает .Подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый бывший сожитель матери жертвы – был задержан. Мужчину подозревают в еще одном убийстве. Сообщается, что он мог убить 36-летнюю жительницу города Бор.