По версии следствия, между обвиняемым и его знакомой, находившихся в состоянии алкогольного...

По версии следствия, между обвиняемым и его знакомой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве.Мужчина нанес множественные удары по голове и телу потерпевшей, , сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.От полученных телесных повреждений 45-летняя женщина скончалась на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.Фото и видео пресс-служба СУ СК по Владимирской области.