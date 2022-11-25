По версии следствия, между обвиняемым и его знакомой, находившихся в состоянии алкогольного...
По версии следствия, между обвиняемым и его знакомой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве.
Мужчина нанес множественные удары по голове и телу потерпевшей, , сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
От полученных телесных повреждений 45-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.
Фото и видео пресс-служба СУ СК по Владимирской области.