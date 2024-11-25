Подрядчик должен завершить работы до 31 мая.

В Гусь-Хрустальном районе в 2025 году планируется установить шесть ФАПов на сумму 35,4 млн рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, медпункты появятся в деревнях Мокрое, Парахино, Уляхино, Окатово, а также в поселках Ильичево и Неклюдово.Подрядчик должен завершить работы до 31 мая, установив модульные ФАПы и обеспечив их всеми необходимыми коммуникациями. Внутри медпунктов будут доступны процедурный и акушерский кабинеты, а также помещения для сотрудников и хранения медикаментов.