25 тонн гуманитарной помощи передала Владимирская область в зону СВО и приграничные территории. Среди вещей – гигиенические принадлежности, продукты, медикаменты, строительные материалы

25 тонн гуманитарной помощи передала Владимирская область в зону СВО и приграничные территории. Среди вещей – гигиенические принадлежности, продукты, медикаменты, строительные материалы и другие необходимые предметы. Сбор помощи организован правительством региона. В нем участвовали неравнодушные жители и предприниматели. Груз формировали по заявкам военнослужащих. Дополнительную помощь отправили в Белгородскую, Курскую, Воронежскую области, а также в ЛНР