Специалисты департамента анализа данных и моделирования ВТБ провели онлайн-митап «Дао Искусственного интеллекта.

Специалисты департамента анализа данных и моделирования ВТБ провели онлайн-митап «Дао Искусственного интеллекта: баланс простого и сложного» в ходе которого на примере конкретных кейсов обсудили вопросы, возникающие при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.В частности, специалисты data science:· поспорили о целесообразности использования сложных моделей для достижения успеха в применении технологий искусственного интеллекта для практических задач;· раскрыли секреты анализа новостных потоков с применением интерпретируемых моделей связи временных рядов и текстов;· дали практические советы, основанные на богатом опыте работы в машинном обучении;· обсудили особенности командной работы подразделения Data Science и перспектив применения подхода MLOps для повышения продуктивности команд, внедряющих системы искусственного интеллекта.«Сегодня мы хотим поговорить о том, подчиняется ли искусственный интеллект, машинное обучение общефилософскому закону, одному из основных столпов древнекитайской философии о том, что все крайности одинаково плохи, а истина - это линия посередине. Важно понимать, что это именно линия, а не точка, единой точки баланса не существует, соответственно, каждое новое движение, каждый день, каждая минута, каждая новая задача в машинном обучении - это путь к новой точке баланса и поиск нового равновесия», - заявил в ходе приветственного слова начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко.Справочно:ВТБ использует искусственный интеллект в большинстве процессов, в том числе при формировании предложений и принятии решений по кредитам, в голосовых помощниках, работе колл-центра, чат-ботах, в маркетинговых задачах, технологии также применяются для распознавания и сегментации документов. Ранее ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации создал и запустил ИТ-платформу которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка.