Проинформировать о желании ввести «Спутник V» владимирцы могут, позвонив в поликлинику по месту жительства. Кроме этого, записаться на инъекцию можно через портал госуслуг.

Во Владимире первый зам мэра города Владимир Гарев сообщил, что на данный момент в областной столице развёрнуто семь прививочных пунктов.Для изъявивших желание вакцинироваться публикуем список больниц и номера телефонов:- ГП №1 - 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ №5 - 77-34-90;- ГП №4 - 77-32-01;- ГП №2 - 77-31-53;- ГБ №2 - 53-57-84;- ГБ №7 - 45-61-36;- ж/д больница на станции «Владимир» - 54-32-13.Напомним, что проинформировать о желании ввести «Спутник V» владимирцы могут, позвонив в поликлинику по месту жительства. В определённый день и час их пригласят на иммунизацию. Кроме этого, записаться на инъекцию можно через портал госуслуг.