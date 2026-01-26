В областном центре в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установили пешеходные ограждения в 6 локациях. Это было сделано в целях обеспечения безопасности как
<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2026-vo-vladimire-ustanovili-ograzhdeniya-na-6-ozhivlyonnyx-uchastkax-dorog.html" target="_blank">Во Владимире установили ограждения на 6 оживлённых участках дорог</a> - В областном центре в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установили пешеходные ограждения в 6 локациях. Это было сделано в целях обеспечения безопасности как
[url=https://33live.ru/novosti/26-01-2026-vo-vladimire-ustanovili-ograzhdeniya-na-6-ozhivlyonnyx-uchastkax-dorog.html]Во Владимире установили ограждения на 6 оживлённых участках дорог[/url] - В областном центре в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установили пешеходные ограждения в 6 локациях. Это было сделано в целях обеспечения безопасности как