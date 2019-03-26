Футболистки команды СКА-УОР заявили, что стали жертвами домогательств наставников. Мужчины делали непристойные предложения несовершеннолетним воспитанницам.

Футболистки командыСКА-УОР заявили, что стали жертвами домогательств наставников. Мужчины делали непристойные предложения несовершеннолетним воспитанницам.В беседе с замдиректором по воспитательной работе Училища олимпийского резерва в Звенигороде 19-летние спортсменки признались, что в течение последних двух лет подвергались домогательствам со стороны учителей.Так, перед тренировками мужчины часто делали девушкам массаж, во время которого трогали их за интимные места. Один из них даже попытался открыто склонить девушку к близости. Последней каплей стала непристойная фотография, которую отправил тренер одной из футболисток. Тогда они решили обратиться за помощью к старшим.Как сообщают СМИ, учителя являются заслуженными тренерами. Об их непозволительном поведении знали предыдущие руководители, однако они отказывались принять какие-либо меры. Теперь этим делом занимаются сотрудники местного подразделения по делам несовершеннолетних. На данный момент решается вопрос об отстранении обоих специалистов от работы с детьми на время расследования, передает сайт "".В начале февраля учителя истории из Татарастана обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Мужчина возил девушек на турниры интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", а во время поездок спаивал их и склонял к половому акту. Сам преподаватель отрицает все обвинения. Проверку в отношении педагога начала прокуратура Казани.