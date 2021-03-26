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Жители Владимирской области всерьез обеспокоены началом строительства трассы М-12
Жители Нововязников опасаются за судьбу своей больницы
К жителям Владимира в окно «постучалась» сова
Праймериз «Единой России» во Владимирской области продолжает набирать желающих
Режиссёр Владимирского драмтеатра Владимир Кузнецов получил высокую награду
Во Владимире за тонировку с начала года выписали более 1,4 тыс. штрафов