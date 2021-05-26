Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совещания по вопросам ..

Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совещания по вопросам экономики.Путин считает, что заставлять граждан делать прививки "нецелесообразно и нельзя". По словам главы государства, россияне сами должны осознавать эту необходимость. Тем не менее, российский лидер призвал жителей России пройти вакцинацию отечественными препаратами, отметив их надёжность и безопасность, передаёт .