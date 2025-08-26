Во Владимирской области стартует региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Мероприятие организовано Министерством финансов РФ
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2025-pensionerov-vladimirskoj-oblasti-priglashayut-na-chempionat-po-finansovoj-gramotnosti.html" target="_blank">Пенсионеров Владимирской области приглашают на чемпионат по финансовой грамотности</a> - Во Владимирской области стартует региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Мероприятие организовано Министерством финансов РФ
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2025-pensionerov-vladimirskoj-oblasti-priglashayut-na-chempionat-po-finansovoj-gramotnosti.html]Пенсионеров Владимирской области приглашают на чемпионат по финансовой грамотности[/url] - Во Владимирской области стартует региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Мероприятие организовано Министерством финансов РФ