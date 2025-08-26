Горожане заметили активность на объекте ЮНЕСКО в конце минувшей недели. Зеленую сетку стали постепенно снимать. И вот к 26-му августа от строительных лесов освободили купол надвратного храма

Горожане заметили активность на объекте ЮНЕСКО в конце минувшей недели. Зеленую сетку стали постепенно снимать. И вот к 26-му августа от строительных лесов освободили купол надвратного храма белокаменного памятника XII века. Не исключено, что подобные изменения во внешнем облике Золотых ворот связаны с грядущим празднованием Дня города. Для уточнения информации по этому поводу мы обратились