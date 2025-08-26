В аэропорту "Шерементьево" репортер берет интервью у группы итальянских туристов:
- Какова ваша цель пребывания в СССР?
- Мы перенимаем опыт работы в сельском хозяйстве.
- В сельском хозяйстве???!!
- Да! Нам о такой организации дела можно только мечтать. Совхоз это просто фантастика! Шефская помощь - это грандиозно!!! Пашут землю солдаты, пропалывают рабочие, убирают урожай студенты, сортируют профессора, аспиранты, доценты. И все - бесплатно. Продав продукцию, директор совхоза говорит "7 миллионов убытков. "Фантастика! И ему их дают. Мама мия! Нам такое и не снилось!
- Вы фермеры?
- Еще чего! Мы представители итальянской мафии!
еще анекдот!