Политолог Ростислав Ищенко сравнил Александра Лукашенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем. По мнению эксперта, президент Белоруссии – такой же ненадежный партнер. Почему в таком случае Кремль продолжает терпеть выходки своего главного союзника?

Политолог Ростислав Ищенко сравнил Александра Лукашенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем. По мнению эксперта, президент Белоруссии – такой же ненадежный партнер. Почему в таком случае Кремль продолжает терпеть выходки своего "главного союзника"?Москва не может сменить Александра Лукашенко на другого, более удобного политика, считает Ростислав Ищенко. Это может отпугнуть от России ее партнеров на международной арене, пояснил эксперт.Политолог напомнил, что Лукашенко зачистил в Белоруссии всех пророссийских активистов и СМИ. Кремль не может заменить Батьку на более сговорчивого политика, поскольку это будет грубым вмешательством в дела республики, подчеркнул аналитик. Это подорвет позиции России на международной арене, уверен он.Если Москва все же попробует отстранить Лукашенко от власти, то успех этой затеи не гарантирован. Ищенко напомнил, что правоохранительные органы, спецслужбы и армия сохранили лояльность своему президенту.Поэтому люди, которые попробуют организовать в республике пророссийский госпереворот, очень скоро окажутся за решеткой, уверен политолог. При этом у Лукашенко появятся веские основания обвинить Москву в заговоре против себя, сказал Ищенко в эфире Ютуб-канала "Политическая Россия".Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Президенты говорили четыре часа за закрытыми дверями. Перед встречей стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Большую часть средств Белоруссия потратит на реструктуризацию прежних долгов перед Россией.Кремль неоднократно предупреждал страны Запада о недопустимости вмешательства в дела республики. Россия сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии, однако он не понадобился.Кроме того, с 14 по 25 сентября Москва и Минск провели совместные военные учения "Славянское братство". В маневрах участвовали российские десантники.