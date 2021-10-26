Во Владимире прошли памятные торжества в честь столетия со дня рождения Николая Толкачёва. На доме,...

Во Владимире прошли памятные торжества в честь столетия со дня рождения Николая Толкачёва. На доме, где жил легендарный советский тренер, установлена мемориальная доска. О вкладе Толкачёва - Мария Платанюк.- Два Николая. Коля и Николай Григорьевич. Андрианов и Толкачёв. Прославленный гимнаст и заслуженный тренер.Сибиряк, лётчик, фронтовик, великий тренер, снискавший мировую славу Владимиру. Главному городу линии его жизни. Розы в день столетия - от благодарных коллег, учеников, любимой супруги. Вместе они приехали на Аллею Славы - отдать дань памяти Николаю Толкачёву. По словам Любови Николаевны - верной спутницы и единомышленницы, на 20 владимирских лет Толкачёва пришёлся его расцвет как спортивного наставника.Любовь Толкачева, заслуженный тренер РСФСР по художественной гимнастике, вдова Николая Толкачева:- Он начинал свой путь с крестьянского сына. Прошёл возраст — 40 - кумир девчонок. И до великого тренера. Такой путь он прожил здесь, на владимирской земле. Он внёс дух олимпизма.Лидия Иванова - легенда отечественного спорта - в числе почётных гостей. Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, тренер, комментатор стала участницей мемориальных торжеств и оценила нынешний уровень школы, которая носит имя Толкачёва.Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР:- Как жалко, что Николай Григорьевич не успел этого увидеть, но это его была мечта. И вы, нынешнее поколение, сотворили это. Перехожу на другую сторону, там - девичий зал. Ребята, здесь просто "лаборатория чемпионов".В спорт Толкачёв пришёл после войны. В 49-ом. С отличием окончил Московский институт физкультуры. Николай Григорьевич жил любимым делом, успехами своих воспитанников. Разработав свою уникальную методику.Юрий Королев, девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР:- Он старался общаться на равных. Тренер это или спортсмен. Пытался как с равным со своим. Он входил в роль и тренера, и спортсмена-мальчика.Николай Трутнев, тренер спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева, ученик Николая Толкачева:- Он давал нам задания, приучал нас к самостоятельности. Это первое. Второе - он постоянно обыгрывал всё, играл, кубки, подарки. Нас не надо было заставлять.Во Владимир Толкачёв переехал в 64-м. И уже в 72-м его подопечный Николай Андрианов завоевал первое олимпийское золото. Для сорванца с Варварки, который рос без отца, Толкачёвы стали семьёй. В день столетия великого тренера на доме 32 по Большой Нижегородской во Владимире рядом с мемориальной доской Андрианову - семикратному олимпийскому чемпиону, появился барельеф, посвящённый Толкачёву. Таким Николая Григорьевича увидел скульптор Игорь Черноглазов.Алексей Сипач, директор департамента физической культуры и спорта администрации Владимирской области:- Хочу поблагодарить всех, кто внёс лепту в создание мемориальной доски. И всероссийскую федерацию, и региональную федерацию. Друзей, коллег Николая Григорьевича, ребят - спортивных гимнастов.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева:- За ним подтянулись новые имена. Это и Королёв, Артёмов, Рязанов и дальше - новое поколение. Растут члены сборной страны. Ещё покажем мы себя.Прославленный тренер мечтал о создании регионального центра подготовки с интернатной системой для талантливых гимнастов со всей области. Сегодня интерес к этому виду спорта колоссальный. Только на спортподготовке в знаменитой школе - 504 человека. Фундаментом будущих побед могла бы стать и столь необходимая пристройка. Кузнице чемпионов нужны новые площади.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".