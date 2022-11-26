Хорошо ли вы знаете советских актеров и их характер. Их невозможно спутать ни с кем другим, даже если перед вами актер в детстве.

Хорошо ли вы знаете советских актеров и их характер. Их невозможно спутать ни с кем другим, даже если перед вами актер в детстве.По фотографиям этих детей с первого взгляда становится понятно, что перед нами талантливый человек с большим будущим. Многие из них даже в глубокой старости не утратили озорного детского взгляда с задоринкой. А вы сможете отгадать советских артистов по их детским снимкам?Проверьте свои знания советского кинематографа. На первом фото перед вами юная Любовь Полищук, Инна Чурикова или Наталья Варлей. На втором фото Евгений Леонов, Александр Демьяненко или Олег Даль.