15 ноября при поддержке ГБУ ВО «Экорегион» для победителей XXV Регионального экологического фестиваля «Лазурь» было организовано увлекательное путешествие по старинному городу Суздаль.

15 ноября при поддержке ГБУ ВО «Экорегион» для победителей XXV Регионального экологического фестиваля «Лазурь» было организовано увлекательное путешествие по старинному городу Суздаль.Ребята с радостью посетили Музей деревянного зодчества, где в полной мере смогли оценить великолепие архитектуры XVII века, воочью увидеть воссозданную планировку небольшого села Владимирской губернии. В домах представлены сельские интерьеры и тематические выставки, где можно увидеть интересные старинные предметы обыденной жизни русских крестьян. В которой не было места ни пластиковым вещам, ни современным технологиям.Кроме того, в экскурсионный маршрут для победителей фестиваля вошли Воскресенская церковь, которая является памятником архитектуры XVII века, и Спасо-Ефимиев монастырь — мужской монастырь Владимирской епархии Русской православной церкви. Главной достопримечательностью монастыря стал Спасо-Преображенский собор, построенный в XVI веке в традициях древней белокаменной архитектуры Суздаля. Завершающим этапом путешествия стало посещение Суздальского кремля — сердца средневекового города.Ребята получили массу удовольствия и смогли почувствовать и напитаться величием русской души и культуры. «Благодарим устроителей фестиваля «Лазурь» за великолепный подарок. Мы вернулись воодушевлёнными и готовыми к новым свершениям!» - поблагодарила организаторов поездки Н.А. Закатова, руководитель фольклорного коллектива «Надея».В свою очередь ГБУ ВО «Экорегион» еще раз поздравляет победителей фестиваля и желает дальнейших успехов в их творческом пути.