Продался за 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. Во Владимире суд вынес приговор в отношении начальника отдела по учету электрической энергии владимирской электроснабжающей организации,

Продался за 50 тысяч рублей и бутылку коньяка. Во Владимире суд вынес приговор в отношении начальника отдела по учету электрической энергии владимирской электроснабжающей организации, сообщили в Следкоме области. Как установило следствие и суд, в октябре прошлого года сотрудники электроснабжающей организации выявили, что у одной из владимирских фирм была сорвана пломба со счетчика. Из-за этого некоторое количество