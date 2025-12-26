Филиал расположился в здании городской администрации. В помещениях сделан ремонт, установлено современное оборудование и оргтехника. Есть кабинет приёма посетителей и пространство для

Филиал расположился в здании городской администрации. В помещениях сделан ремонт, установлено современное оборудование и оргтехника. Есть кабинет приёма посетителей и пространство для коворкинга – здесь теперь можно проводить как индивидуальные консультации, так и групповые занятия. Ранее филиал находился на базе Центра занятости населения. До переезда в новое помещение специалисты оказали поддержку более чем 150 жителям города