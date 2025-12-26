Кадровый центр «Работа России» Владимирской области заключил соглашения о сотрудничестве с 29 колледжами и 7 ведущими вузами региона. Во время обучения у ребят появится возможность пройти

Кадровый центр «Работа России» Владимирской области заключил соглашения о сотрудничестве с 29 колледжами и 7 ведущими вузами региона. Во время обучения у ребят появится возможность пройти профориентационные тесты, выбрать подходящую стажировку или практику. На основе полученных данных специалисты кадровых центров помогут подобрать оптимальную карьерную стратегию, чтобы успешно начать профессиональный путь. Кадровый центр с марта 2025