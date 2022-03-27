Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалистами ведомства реализован план...

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, специалистами ведомства реализован план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Основная задача - рассказать жителям региона, как можно защитить себя и близких в период активности клещей.Первые пострадавшие в прошлом году обратились в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» уже 5 апреля.