Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать условия для развития внутреннего туризма в России. Это необходимо, в том числе, для того, чтобы предотвратить обострение ситуации с коронавирусом в стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать условия для развития внутреннего туризма в России. Это необходимо, в том числе, для того, чтобы предотвратить обострение ситуации с коронавирусом в стране.Участие в правительственном часе в нижней палате парламента принял министр экономического развития Максим Решетников. По итогом его выступления депутаты задали чиновнику вопросы о планах по развитию в стране внутреннего туризма.Принять все необходимые меры, подчеркнул Вячеслав Володин, необходимо как можно скорее. Он напомнил, что уже сейчас Испания и другие страны приглашают к себе туристов из России. При этом отдых за границей может быть опасен для самих россиян."Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты" – предупредил спикер Госдумы. В результате страна вновь окажется в ситуации, когда будет вынуждена бороться с привезенным из Европы коронавирусом.Поэтому, подчеркнул Вячеслав Володин, необходимо поддержать российскую туристическую отрасль так, чтобы граждане соизмерили риски и остановили свой выбор на Крыме, Краснодарском крае, Волге и других местах внутри России. Спикер Госдумы напомнил про слова Владимира Путина о второй волне коронавируса в России."Эта вторая волна как раз может прийти опять к нам из Европы, с Запада вместе с отдохнувшими, загоревшими, но больными нашими гражданами", – предупредил Володин.Российский внутренний туризм должен стать более эффективным и привлекательным, подчеркнул он. Председатель нижней палаты парламента добавил, что Госдума вместе с Минэкономразвития обсудит меры поддержки отечественной туристической отрасли. Принять участие в обсуждении смогут и курортные регионы.