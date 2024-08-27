Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин продолжает контролировать ход капитального ремонта в школах.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин продолжает контролировать ход капитального ремонта в школах. Напомним, сейчас во Владимирской области на федеральные средства восстанавливают шесть школ.Одна из них — №26 в региональной столице. Алексей Говырин приехал в школу, чтобы лично оценить качество и темпы проводимых работ.В своём Алексей Говырин рассказал, что на текущий момент специалисты подрядной организации — ООО «Фаворит» — уже оштукатурили стены школьных классов и коридоров. Также в здании заменили окна, а в столовой и санузлах положили новую плитку.- Сложности возникли с полами, пришлось вносить изменения в проект. Предложенное ранее решение не подходило для 70-летнего здания. Сейчас вопрос снят. Главное — сделать всё качественно, безопасно для детей, - отметил депутат.Капитальный ремонт школы №26 должен быть закончен к 30 ноября 2024 года.- Строители заверили, что идут в графике. Однако со своего контроля объект не снимаю, — подчеркнул Алексей Говырин.