Сделать это получилось благодаря наращиванию темпа работы по ремонту асфальта.

Мост через реку Клязьма открыли во Владимире. Об этом рассказали в мэрии города. Власти уточняют, что ремонт ограждения сооружения проведут с 1 октября.Открыть мост получилось благодаря наращиванию темпа работы по ремонту асфальта.Напомним, ранее мы писали, что