Фармацевтическая компания Генериум разработала и подала заявку на проведение клинических...

Фармацевтическая компания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, сообщает агентство ТАСС.Накануне во Владимирской области с рабочим визитом был полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Одним из пунктов его программы стала площадка "Генериума" - крупнейшего производителя вакцины "Спутник V" в поселке Вольгинском. Кроме того, Игорь Щеголев вместе с врио губернатора Александром Авдеевым посетил Суздаль, где проинспектировал ход подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году."На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. И мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны", - заявил Игорь Щеголев.Иммунизация назальной формой, так же, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация - в один. При этом, в отличие от внутримышечного "Спутника V", новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий. Он также подчеркнул, что, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, "Генериум" сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров."Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом. Компания-партнер администрации Владимирской области принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз вакцины "Спутник V", поэтому мы болеем за успешный запуск их социально значимой разработки. Надеемся, что она принесет большую пользу людям", - прокомментировал в соцсетях разработку врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Фото: Pexels.com