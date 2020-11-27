Супруги Анна и Дмитрий впервые приняли участие в розыгрыше.

Супруги Анна и Дмитрий Громоковы из Владимирской области приняли участие в лотерее впервые. Счастливый билет на 408-й тираж «Жилищной лотереи» пара купила в мобильном приложении «Столото». По итогам розыгрыша супруги стали обладателями загородного дома стоимостью 700 тысяч рублей.«Когда получал посылку на почте, увидел на витрине лотерейные билеты. Сказал жене, что хочу поучаствовать. Купили по одному билету онлайн. Я выбрал наугад, а Аня долго искала в игровом поле даты дней рождения всех членов семьи», — рассказывает мужчина.За розыгрышем пара следила по телевизору.«В пятом туре выпал шар «49», игра остановилась. В бегущей строке я увидела Владимирскую область, сверила номер билета со своим, он совпал. Я вскочила и начала визжать. Муж бросил все из рук и запрыгал вместе со мной. Полчаса скакали по квартире. Я не понимала, правда это или сон», — вспоминает Анна.Победители оформили приз деньгами, чтобы потратить их на обучение сына в университете. Сейчас юноша учится в колледже по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».