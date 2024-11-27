Во Владимире дан официальный старт проекту GloraX Октябрьский. Речь идет о застройке территории бывшего Тракторного завода. На почти 40 гектарах в ближайшие 15 лет должен появиться новый жилой

Во Владимире дан официальный старт проекту GloraX Октябрьский. Речь идет о застройке территории бывшего Тракторного завода. На почти 40 гектарах в ближайшие 15 лет должен появиться новый жилой квартал. В торжественной церемонии запуска масштабного строительного проекта приняли участие не только представители инвестора, но и первые лица города и области. Первый Вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов