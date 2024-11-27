Изменения, в основном касающиеся инфраструктуры, затронут ряд автомобильных дорог.

В мэрии Владимира стартовали обсуждения по внесению изменений в генеральный план города. Администрация представила проект, ознакомиться с которым можно на сайте до 20 декабря. Участники обсуждения приглашаются предложить свои идеи и замечания.Изменения, в основном касающиеся инфраструктуры, затронут ряд автомобильных дорог. В частности, запланирована реконструкция Вокзальной площади с продолжением улицы Вокзальной до улицы Урицкого и расширением улицы Белякова.Напомним, ранее мы писали, что