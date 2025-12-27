Администрация города Владимира совместно с правоохранительными органами проводит серию рейдов по рынкам и местам нестационарной торговли, чтобы пресечь незаконную продажу фейерверков и

Администрация города Владимира совместно с правоохранительными органами проводит серию рейдов по рынкам и местам нестационарной торговли, чтобы пресечь незаконную продажу фейерверков и петард в предновогодний период. Очередная проверка прошла накануне на улице Егорова в микрорайоне Доброе. В результате был составлен административный протокол на гражданина, который продавал петардыи фейерверки около дома № 8. Точка не входила