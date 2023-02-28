Во Владимирской области сообщили о порядке новых выплат на детей и медработникам. Только что в...

Во Владимирской области сообщили о порядке новых выплат на детей и медработникам.Только что в Правительстве Владимирской области состоялась пресс-конференция управляющего Отделения Социального фонда РФ по Владимирской области Антоном Курбаковым, передает с места событий наш корреспондент..Ключевых направлений работы фонда несколько.Объединение Отделений ПФР и Фонда соцстрахования в одно Отделение Социального фонда РФ. Это сделано, чтобы снизить административную нагрузку на страхователей. Ранее взносы платились в отдельно в каждый из фондов, теперь - единым платежом. Отчетность тоже единая.Второе направление - единое пособие. За первые два месяца выплаты в регионе одобрены 20200 детей до 17 лет и для 920 беременных женщин. Размер единого пособия составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В регионе это 13944 рубля.Социальные выплаты повысятся на 11,9%.И последнее направление работы - специальная выплата медицинским работникам. От 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организацииНомер Единого контакт-центра новый - 88001000001Подробности - в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото ГТРК "Владиимр"