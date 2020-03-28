Продукция была без документов, подтверждающих легальность производства и оборота.

Более 219 литров нелегального пива и пивных напитков обнаружено в одном из помещений на улице Полины Осипенко во Владимире, сообщает межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.Представители Росалкогольрегулирования провели контрольные мероприятия совместно с сотрудниками полиции. Обнаруженная продукция была без документов, подтверждающих законность производства и оборота.Продукция передана в АО «Росспиртпром». Проводится административное расследование.