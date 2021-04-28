28 апреля профессиональный праздник отмечают врачи скорой помощи. Георгий Жуков работает в медицине 15 лет: начинал с должности санитара, затем был фельдшером и врачом

28 апреля профессиональный праздник отмечают врачи скорой помощи. Георгий Жуков работает в медицине 15 лет: начинал с должности санитара, затем был фельдшером и врачом анестезиологом-реаниматологом. В прошлом году его назначили на должность руководителя Станции скорой медицинской помощи Владимира. Главврач не только работает с подчиненными, но и лично выезжает на вызовы к пациентам. Георгий Жуков, главный