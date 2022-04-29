Его длина составит 200 метров, а ширина 25 метров.

Во Владимире на подрядчик занимается устройством опор моста. Его длина составит 200 метров, а ширина 25.Проезжая часть будет состоять из двух полос в каждом направлении. Кроме того, будет организована зона для пешеходов и велосипедистов.«В настоящий момент ведутся активные работы по устройству ригелей. Ригель — верхний элемент конструкции со сваями, имеющий жесткое соединение с ними», - сообщают владимирские дорожники.Опоры пролётного строения представляют собой железобетонную конструкцию из шести блоков. Крайние опоры - это монолитное сооружение, распложенное на десяти сваях. Опоры в центральной части объекта - группы из четырёх колонн. Основание каждой колонны имеет четыре сваи.Строители также продолжают возведение подпорных стен и переносят коммуникации.Кроме того, дорожники в этом году приступят к устройству нижних слоёв дорожной одежды, в том числе для обеспечения проезда техники.Напомним, что новая проезжая часть будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Она соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира. Срок сдачи объекта - 2023 год.