Никто не пострадал

В центре города Владимира вечером 29 июня загорелось здание театра драмы. По информации МЧС России по Владимирской области, никто не пострадал.Свидетели происшествия в соцсетях рассказывают, что сначала из здания раздался хлопок, а затем из под крыши театра повалил чёрный густой дым.К счастью, внутри здания не было посетителей или сотрудников театра, поэтому никто не пострадал.Пожарным удалось потушить пламя около 17.00. Его площадь составила 50 квадратных метров. Предварительно, возгорание началось в фойе драмтеатра.