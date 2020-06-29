Никто не пострадал
В центре города Владимира вечером 29 июня загорелось здание театра драмы. По информации МЧС России по Владимирской области, никто не пострадал.
Свидетели происшествия в соцсетях рассказывают, что сначала из здания раздался хлопок, а затем из под крыши театра повалил чёрный густой дым.
К счастью, внутри здания не было посетителей или сотрудников театра, поэтому никто не пострадал.
Пожарным удалось потушить пламя около 17.00. Его площадь составила 50 квадратных метров. Предварительно, возгорание началось в фойе драмтеатра.