Дольщикам 1 и 4 корпусов «Дуброва Парк-2» нашли инвесторов. Как удалось узнать «Шестому каналу», корпус 1 достроит «CG Development”», а корпус 4 – «Игротэк». При этом договоры еще не заключены,

Дольщикам 1 и 4 корпусов «Дуброва Парк-2» нашли инвесторов. Как удалось узнать «Шестому каналу», корпус 1 достроит «CG Development”», а корпус 4 – «Игротэк». При этом договоры еще не заключены, поскольку для того, чтобы достройка состоялась, дольщики должны дать согласие на нее. Им нужно будет организовать общее собрание и набрать необходимый кворум. Далее через арбитражный